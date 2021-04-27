IPO Segezha Group может пройти чуть выше нижней границы диапазона

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group может пройти по цене 8 рублей за акцию, чуть выше нижней границы ценового диапазона.

Первоначально ценовой коридор составлял 7,75-10,25 рубля за акцию, в понедельник он был сужен до 7,75-8 рублей. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, во вторник инвесторам сообщили, что заявки ниже 8 рублей за акцию рискуют остаться неудовлетворенными. Как правило, этот ориентир и становится итоговой ценой размещения.

По состоянию на вечер понедельника книга заявок была подписана в рамках обновленного ценового коридора на весь планируемый объем с учетом опциона на переподписку, предоставляемого основным акционером - АФК "Система".

Торги акциями компании на "Московской бирже" должны стартовать в среду.

Сейчас уставный капитал Segezha Group состоит из 11,94 млрд акций. Компания примерно на 96,9% принадлежит АФК "Система", еще около 2,9% - у CEO Segezha Group Михаила Шамолина, 0,2% - у управляющего партнера АФК Али Узденова. В ходе IPO компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее выпущенных. При цене 8 рублей компания, разместив 32,4% новых акций (3 868 560 000 штук), выручит около 30,95 млрд руб.

Опцион на переподписку составит до 15% от общего количества предлагаемых акций.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.

Нижняя граница ценового диапазона IPO соответствует капитализации всей компании в 122,5 млрд рублей после допэмиссии, при цене 8 рублей за акцию этот показатель составит около 126,5 млрд рублей. Это почти совпадает с первой публичной оценкой лесопромышленного бизнеса "Системы", которую EY сделала в начале марта для целей внутренней реструктуризации - 124 млрд рублей (правда, эта оценка делалась без учета допэмиссии, и в расчете на акцию она была заметно выше - 10,38 рубля за штуку).