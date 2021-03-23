Минстрой предложил менять цены госконтрактов при подорожании стройматериалов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минстрой предложил разрешить менять условия госконтрактов при изменении цен на строймтериалы, для чего потребуется внести поправки в закон о госзакупках (44-ФЗ), сообщает РБК. Соответствующие поправки уже опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает менять условия госконтрактов, если из-за подорожания строительных ресурсов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%. При изменении контракта срок его исполнения или цена не должны измениться более чем на 30%, но в этот срок не входит время на получение заключения экспертизы проектной документации, если нужно изменить и ее.

Под действия поправки предлагается подвести контракты на срок не менее года и только те, для которых без изменения условия выполнение работ будет невозможным.

РБК ссылается на данные Минэкономразвития о том, что государственные инвестиции в объекты капитального строительства на 2021 год составляют 846,3 млрд руб. По подсчетам Минстроя, только за счет роста цен на металл строительные компании потеряют 42,31 млрд рублей и это может привести к срыву сроков.

Чиновники с конца 2020 года обсуждают подорожание стоимости строительства, в том числе из-за роста цен на арматуру. В конце января строители отмечали, что только за последние три месяца цены на стройматериалы выросли в среднем на 15%.

В феврале 2021 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что заградительные пошлины на лом стабилизировали ситуацию с ценами на металлопрокат. Если по итогам февраля ситуация с ценами на металлопрокат не изменится, кабмин рассмотрит возможность применения дополнительных мер, добавило он.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил с учетом подорожания металла заменять его в строительстве на композитные материалы.