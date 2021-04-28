Акции Segezha начали торговаться на "Московской бирже"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в среду начала торги обыкновенными акциями лесопромышленного актива АФК "Система" - Segezha Group, передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии начала торгов.

Бумаги включены в первый котировальный список и торгуются под тикером SGZH.

Лесопромышленный холдинг провел IPO по цене 8 рублей за акцию - чуть выше нижней границы ценового диапазона. В результате первичного размещения доля акций Segezha в свободном обращении составит 23,9% (без учета опциона на доразмещение).

ПАО АФК "Система" останется основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона). АФК планирует реализовать опцион на продажу 562,5 млн акций (до 15% от объема предлагаемых в рамках IPO акций) в течение 30 дней с момента размещения.

Таким образом, по итогам IPO компания привлекла 30 млрд рублей, а ее капитализация составила 125,5 млрд рублей.

"IPO, я считаю, прошло очень успешно. Нам удалось получить мультипликатор порядка 9,4x к показателю операционной прибыли к EBITDA 2020 года, тем самым мы практически вышли на уровень западных наших сравнимых компаний, международных лидеров в целлюлозно-бумажной лесной промышленности и тем самым преодолели тот самый знаменитый российский дисконт, который, как правило, всегда применяется к компаниям, которые торгуются на "Московской бирже" и исходят из России. И мы надеемся, что наш пример позволит и следующим IPO идти по пути ликвидации дисконта. Безусловно, этот дисконт несправедлив, компании показывают, и не только наша, но и другие, сильные финансовые показатели, и мы считаем, это заслуживает того, чтобы инвесторы по достоинству ее оценили", - сказал президент ПАО "Сегежа групп" Михаил Шамолин на церемонии начала торгов.

По его словам, 50% от размещения получили иностранные инвесторы, "так называемые long term, то есть инвесторы, которые покупают пакет надолго, являются стратегическими". Среди них, в основном, участники из Великобритании, США и Скандинавии. Порядка 10% - это розничные инвесторы, остальная доля - институциональные российские инвесторы.

"При этом книга была переподписана в ходе размещения в два раза", - добавил он.

Segezha Group - российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Деятельность компании сосредоточена в четырех операционных сегментах: "Бумага и упаковка", "Лесозаготовка и деревообработка", "Фанера и плиты" и "Прочее" (включает продукцию из клееного бруса и направления деятельности, не генерирующие выручку, такие как управленческие и холдинговые компании).

Segezha Group управляет 17 предприятиями и двумя активами на стадии строительства. Предприятия компании включают целлюлозно-бумажные комбинаты, фанерные и деревообрабатывающие комбинаты, заводы по производству клееного бруса и CLT-панелей, а также заводы по производству бумажных мешков в России и Европе.

Более 70% выручки холдинга - это экспортные продажи. Ключевыми регионами экспорта стали Европа (32% продаж), Азия (24%), а также Ближний Восток и Северная Африка (10%).

В соответствии с дивидендной политикой компании, она намерена выплачивать от 3 млрд до 5,5 млрд рублей в качестве дивидендов в 2021-2023 годах, затем, с 2024 года - 75-100% от свободного денежного потока, при этом возможно и повышение уровня выплат при условии более устойчивого рынка или наличия запаса прочности по долговой нагрузке. Выплаты планируются не реже одного раза в год. В 2020 году компания выплатила 4,5 млрд рублей дивидендов, в 2019 году - 3,8 млрд рублей дивидендов тремя траншами, в 2018 году размер дивидендов составлял 1,5 млрд рублей.

С 2015 по 2020 год Segezha Group инвестировала 49 млрд рублей в развитие бизнеса. Общий объем утвержденных капитальных затрат до 2025 года - 32 млрд рублей. За 5 лет компания планирует рост мощностей по производству многослойной мешочной бумаги на 22%, бумажных мешков - на 46%, фанеры - на 65% и пеллет - на 77%. Компания также планирует увеличение расчетной лесосеки с 8,1 млн куб. м на конец 2020 года до 20 млн куб. м к 2030 году.

Выручка Segezha Group по МСФО в первом квартале 2021 года выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 27,4% и составила 18,2 млрд рублей. Доля валютной выручки в отчетном периоде составила 70,8% против 69,8% годом ранее. Чистая прибыль равнялась 2,4 млрд рублей против 5,3 млрд рублей убытка годом ранее. Показатель OIBDA увеличился в 1,9 раза, до 5 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 27,6% против 18,4% годом ранее. Рост показателя связан с наращиванием объемов производства, повышением цен, а также ослаблением рубля при высокой доле экспорта продукции. Чистый долг увеличился на 17,22% и составил 56,7 млрд рублей в связи с переоценкой валютной составляющей долга из-за ослабления рубля и инвестиционной деятельности. Капзатраты в отчетном периоде выросли в 2,7 раза, до 7,1 млрд рублей.

По итогам IPO АФК "Система" и сама Segezha Group берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.