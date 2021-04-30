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Минпромторг предложил запретить экспорт ДСП

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил установить с 1 июля по 31 декабря 2021 года временный запрет на вывоз из России древесно-стружечных плит (ДСП). Проект такого постановления правительства размещен для обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

Министерство это предложило в связи с значительным ростом экспорта этих плит и снижением их доли на внутреннем рынке.

По данным ведомств, в 2020 году было выпущено 9,86 млн кубометров ДСП, что на 1,5% меньше, чем в 2019 году, при этом экспорт вырос на 16,2%, до 2,55 млн кубометров.

На увеличение потребности в ДСП внутри страны повлиял отложенный из-за пандемии спрос, объясняют чиновники. Если первом полугодии 2020 года наблюдалось сокращение объемов производства мебели в связи с противоковидными ограничениями и остановкой производств на срок до нескольких месяцев, то с сентября 2020 года был отмечен взрывной рост спроса на мебельную продукцию. Так объем производства мебели во втором полугодии составил 205 млрд рублей, что на 52% больше, чем в первом полугодии (135 млрд руббей).

Как следствие, увеличился спрос на ДСП: в первом полугодии было отгружено плит на 3,3 млрд рублей, во втором - на 4,6 млрд рублей (плюс 39%), отмечают авторы проекта постановления. При этом, "в отличие от гибких мебельных производств плитная промышленность представлена крупными предприятиями, которые не могли оперативно существенно увеличить объемы производства", объяснили в Минпромторге.

Увеличение спроса сказалось на росте цен как на мебель, так и на ДСП. Если в среднем за 2020 год отгрузочная цена на мебель на внутреннем рынке увеличилась незначительно, на 1%, то в январе - марте 2021 года отмечался рост на 12%. Средняя отгрузочная цена на ДСП на внутреннем рынке в 2020 году увеличилась на 6% (при сокращении на мировом рынке на 24%), в I квартале 2021 года - поднялась на 23% (при этом экспортная цена увеличилась на 49 %).

В случае утверждения предложения Минпромторга о введении запрета на вывоз ДСП Минэкономразвития должно будет вынести этот вопрос на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Хроника 27 января 2020 года – 30 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Минпромторг ЕЭК коронавирус

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