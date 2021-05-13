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Минпромторг назвал условие для подорожания социально значимых товаров

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минимальное увеличение цен на социально значимые товары со стороны ритейла допустимо при угрозе прекращения поставок, считают в Минпромторге. Так "Интерфаксу" в министерстве прокомментировали взаимодействие торговых сетей и поставщиков относительно повышения цен на социально значимые товары.

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"В целом минимальное увеличение цен на социально значимые товары может допускаться сетями в крайних случаях - в первую очередь там, где есть риск прекращения поставок. Сети также стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что некоторые ритейлеры "устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания первой необходимости за счет собственной маржи".

В своем комментарии министерство ссылается на данные Росстата, согласно которым "федеральная розница держит наценку на социально значимые продтовары не более 16%". В министерстве также напомнили, что торговые сети участвуют в соглашениях о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло. "На данный момент к соглашениям по каждому из продуктов присоединилось более 12 тысяч организаций", - сказали в ведомстве.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за прошлый год, назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин роста цен на социально значимые продукты.

В Минпромторге считают, что именно благодаря торговым сетям удалось не допустить "продовольственного коллапса, неконтролируемого роста цен на продукты".

Сети пытаются избежать дальнейшего удорожания социально значимой продукции за счет переговоров с поставщиками об отказе от роста цен. Как узнал "Коммерсант", такие переговоры, в частности, ведет ритейлер "Лента".

"Поставщики по мере необходимости обращаются в торговые сети с предложениями по пересмотру цен. При поступлении таких предложений торговые сети тщательно рассматривают их обоснованность", - сообщил "Интерфаксу" представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров), отметив, что для проведения такой оценки могут привлекаться специалисты Минсельхоза, Минпромторга и ФАС.

"Если изменения связаны с объективными факторами, например, с ростом стоимости сырья или коммунальных услуг, торговые сети, как правило, принимают предложения, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен. Если запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной", - пояснили ценовую политику сетей в АКОРТе.

Минпромторг АКОРТ Лента Минсельхоз ФАС Михаил Мишустин

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