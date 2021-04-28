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Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 6 апреля

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 6 апреля
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Евро и доллар снижаются на Московской бирже в среду днем, евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля, доллар торгуется по направлению к 74 руб./$1.

Курс евро составил 89,99 руб./EUR1 в 15:13 по Москве, что на 58,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 74,555 руб./$1, подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,64 копейки - до 81,5 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро днем в среду на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления апреля. Более заметные темпы роста рубля в паре с евро обусловлены снижением котировок европейской валюты к доллару на глобальном рынке. Американская валюта растет на ожиданиях итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду в 21:00 по Москве.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 увеличилась на 0,68% - до $66,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,86% - до $63,48 за баррель.

МосБиржа США ФРС США Brent WTI

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