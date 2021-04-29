Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,3% в начале торгов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись подорожанием большинства blue chips на фоне неплохих квартальных отчетов и улучшения настроений на внешних фондовых площадках и дорожающей нефти, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Азии.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 3611,77 пункта, индекс РТС вырос на 1,3% до 1528,85 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подорожал на три копейки до 74,44 рубля. Доходность 10-летних UST выросла на 1,2%, до 1,64% годовых.

Подорожали акции Polymetal (+1,9%), "НЛМК" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), расписки TCS Group (+1,2%), Ozon (+1,2%), бумаги "Магнита" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (-0,1%).

Сбербанк в I квартале получил 304,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что превысило прогнозы. "Магнит" в I квартале увеличил выручку на 5,8%, а чистая прибыль выросла в 2,6 раза - до 10,9 млрд руб., что превысило ожидания.

ПАО "Россети Московский регион" (+2,7%) увеличило чистую прибыль по РСБУ в I квартале на 40% - до 6,45 млрд руб., следует из отчетности компании.

В США в среду индексы рынка акций снизились на 0,1-0,5% по итогам волатильных торгов после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Байден представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд. Средства для оплаты социальных программ администрация Байдена рассчитывает привлечь за счет повышения ставки подоходного налога для состоятельных американцев до 39,6% с 37%. Кроме того, президент предлагает поднять налог на доход с прироста капитала и дивидендов для людей, зарабатывающих от $1 млн, почти вдвое - до 39,6% с 20%. С учетом действующей надбавки к налогу на доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, ставка налога для богатых американцев достигнет 43,4% (в настоящее время - 23,8%).

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6%).

Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания.

Он отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике. Однако он дал рынку некий ориентир относительно того, когда Федрезерв может начать сокращение объемов выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE).

"Для того, чтобы начать сокращать объемы выкупа, мы не должны пройти весь путь к нашим целям, нам нужно лишь добиться существенного дальнейшего прогресса на этом пути", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что инфляция в США, вероятно, усилится, прежде чем вновь начать замедляться. Увеличение потребительских расходов на фоне постепенного восстановления экономической активности, по его словам, приведет к временному ускорению темпов роста потребительских цен. Инфляция в годовом выражении, вероятно, будет держаться выше 2% с учетом эффекта низкой базы, однако в случае ее устойчивого сохранения выше этого уровня ФРС применит свои инструменты, чтобы ослабить инфляционные ожидания, сказал Пауэлл.

Нефть утром в четверг дорожает на сигналах усиления спроса на ключевых рынках. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $67,52 за баррель (+1,3% в среду), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3%, до $64,07 за баррель (+1,5% накануне).

Индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране (резервы дистиллятов упали на 3,34 млн баррелей).

Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.

Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, в июне.