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Россия изменила условия налогового договора с Люксембургом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российское правительство утвердило проект протокола об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Распоряжение о проекте протокола подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, как и в случае с Кипром и Мальтой.

Протокол определил стандартный перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Кроме того, исключения распространяются на процентные доходы таких компаний, выплачиваемые по банковским кредитам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и страховыми компаниями стран - участников соглашения.

Минфину поручено провести переговоры с Люксембургом и обеспечить подписание протокола об изменении соглашения.

Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения был подписан с Кипром 8 сентября, с Мальтой - 1 октября. Ратификация протоколов должна состояться до конца текущего года, чтобы их положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Как говорил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, от пересмотра налоговых соглашений с тремя юрисдикциями - Кипром, Мальтой и Люксембургом российский бюджет может получить от 130 до 150 млрд рублей в год (главным образом от Кипра, потому что он в разы опережает все юрисдикции по объему платежей).

Переговоры о таких же изменениях ведутся с Нидерландами, также в правительстве идет согласование предложений о внесении изменений в соглашения с Гонконгом и Швейцарией.

Президент Владимир Путин в конце марта предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам как часть "антикоронавирусного пакета" мер поддержки.

Люксембург Мальта Кипр Минфин Алексей Сазанов

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