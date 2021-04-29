Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале упали на 3,6%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Падение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2021 года составило 3,6% в годовом сравнении, говорится в основном докладе Росстата за I квартал.

Как сообщалось, Росстат перенес публикацию данных о динамике доходов населения РФ в I квартале 2021 года с 20 апреля на 29 апреля из-за необходимости "уточнения некоторых данных". Росстат традиционно публикует динамику реальных доходов населения за предыдущий квартал в оперативном докладе следующего после квартала месяца (за I квартал оперативный доклад был опубликован 20 апреля), но в этот раз данные опубликованы только в основном докладе за I квартал (вышел 29 апреля).

Росстат при этом уточнил поквартальную динамику реальных располагаемых доходов за 2020 год и в целом динамику за прошлый год.

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в IV квартале 2020 года составило 0,9% в годовом сравнении (уточнена с 1,7%) после падения на 5% в III квартале (уточнена с 5,3%), на 7,5% во II квартале (уточнена с 7,9%) и роста на 1,3% в I квартале (уточнена с 1,0%).

В целом за 2020 год, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения упали на 3,0% по сравнению с 2019 годом (оценка уточнена с 3,5%). Падение доходов теперь полностью совпадает с официальным прогнозом правительства, которое в сентябре ожидало их спад ровно на 3,0%.

За 2019 год реальные располагаемые доходы выросли на 1% после повышения на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, снижения на 2,4% в 2015 году и снижения на 1,2% в 2014 году.

Минэкономразвития ожидает рост реальных располагаемых доходов населения в 2021 году на 3,0%. Эксперты более скромно оценивают возможный рост в текущем году: консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, по росту доходов в 2021 году равняется 2,2%.

"Методологическая задача этого года": поручение Решетникова Росстату

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду, 28 апреля, на итоговой коллегии Росстата заявил, что Росстат в 2021 году должен провести работу по совершенствованию методологии расчета квартальной динамики доходов населения, так как в настоящее время существуют большие ее расхождения с данными из национальных счетов.

"Что мы видим на методологическом уровне? Мы видим, что у нас имеются постоянные расхождения между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными. По прошествии определенного времени эта дельта сокращается. Понятно, что этот разрыв будет, он отчасти обусловлен объективными данными, но, тем не менее, мы видим, что за счет уточнения состава данных, за счет расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить и сделать более полными наши расчеты. Это методологическая задача этого года, прошу найти решения", - поставил министр задачу перед Росстатом по совершенствованию методологии расчетов динамики доходов.