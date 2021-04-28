Росстату поручили изменить методику оценки доходов населения из-за расхождений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил Росстату в течение 2021 года усовершенствовать методологию расчета квартальной динамики доходов населения, поскольку сейчас существуют большие ее расхождения с данными из национальных счетов. Министр сказал это на итоговой коллеги Росстата.

"Самое чувствительное - методологическая модернизация. Здесь ключевым направлением работы является такая чувствительная тема, как доходы населения. Любая публикация вызывает пристальное внимание в обществе. Мы внутри административных систем начинаем сравнивать данные об оборотах ККТ, о тех налогах, которые мы получили - НДФЛ, других косвенных индикаторов. Люди, конечно, начинают сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями и это вызывает большую дискуссию", - объяснил он.

"Но что мы видим на методологическом уровне? Мы видим, что у нас имеются постоянные расхождения между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными. По прошествии определенного времени эта дельта сокращается. Понятно, что этот разрыв будет, он отчасти обусловлен объективными данными, но, тем не менее, мы видим, что за счет уточнения состава данных, за счет расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить и сделать более полными наши расчеты. Это методологическая задача этого года, прошу найти решения", - добавил он.

Как сообщалось, Росстат перенес публикацию данных о динамике реальных доходов населения в I квартале 2021 года с 20 апреля на 29 апреля из-за необходимости "уточнения некоторых данных".

Росстат традиционно публикует динамику реальных доходов населения за предыдущий квартал в оперативном докладе следующего после квартала месяца (за I квартал оперативный доклад был опубликован 20 апреля), но в этот раз данные будут опубликованы только в основном докладе за I квартал (выйдет 29 апреля).

"Росстат перенес публикацию данных о доходах за I квартал 2021 года в связи с тем, что сбор данных о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени - пришлось уточнять некоторые данные. Публикация данных о доходах в I квартале 2021 года будет осуществлена в полной версии доклада "Социально-экономическое положение России" 29 апреля", - объясняли "Интерфаксу" в Росстате причину отсутствия данных по динамике доходов в оперативном докладе.

Как сообщалось, снижение реальных располагаемых доходов населения в IV квартале 2020 года составило 1,7% в годовом сравнении после падения на 5,3% в III квартале, на 7,9% во II квартале и роста на 1,0% в I квартале.

В целом за 2020 год, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Падение доходов оказалось глубже официального прогноза правительства, которое в сентябре ожидало их спад на 3,0%.

За 2019 год реальные располагаемые доходы выросли на 1% после повышения на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, снижения на 2,4% в 2015 году и снижения на 1,2% в 2014 году.

Минэкономразвития ожидает рост реальных располагаемых доходов населения в 2021 году на 3,0%. Эксперты более скромно оценивают возможный рост в текущем году: консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, по росту доходов в 2021 году равняется 2,2%.