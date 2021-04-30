В Кремле ждут восстановления экономики РФ в этом году

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что в течение текущего года российскую экономику удастся восстановить, как и снизить падение доходов граждан.

"Меры, которые активно и энергично принимаются руководством страны, правительством, действительно позволили и позволяют минимизировать негативные последствия кризиса, однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут, и работа ведется", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся данных Росстата о том, что в первом квартале текущего года доходы граждан падают, и экономика пока не восстанавливается.

"Падение (экономики) минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение (экономики и доходов граждан) удастся остановить", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что аналогичная ситуация, связанная с падением экономики, наблюдается во всем мире, и все страны переживают последствия пандемического кризиса, которые связаны с кризисными явлениями в экономике.

"Естественно, мы не можем быть свободными от этих негативных последствий", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Накануне, 29 апреля, Росстат сообщил, что падение реальных располагаемых доходов россиян в I квартале 2021 года составило 3,6% в годовом сравнении.