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Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк сообщил, что закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова.

Совкомбанк внесет в капитал "Восточного" 7 млрд рублей из собственных средств. Это позволит "Восточному" с большим запасом выполнять все нормативы по капиталу с учетом надбавок, рекомендованных Банком России, отмечает Совкомбанк.

"Наша первоочередная задача как нового собственника - укрепить финансовое положение "Восточного" и предоставить ему все необходимые ресурсы для развития и поддержания уверенности сотрудников и клиентов в его надежности. Докапитализация на сумму 7 млрд рублей является нашим первым шагом по укреплению финансового положения "Восточного", - заявил через пресс-службу совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

О сделке было объявлено 25 марта. 7 апреля на нее было получено разрешение ФАС и Банка России. Стороны ожидали закрытия сделки в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС.

Совет директоров "Восточного" ранее назначил председателем правления банка бывшего зампреда правления Совкомбанка Кирилла Соколова. Предполагается, что он займется вопросами интеграции и присоединения "Восточного" к Совкомбанку.

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 37-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк банк Восточный Банк России Кирилл Соколов Сергей Хотимский ФАС

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