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Совкомбанк захотел выкупить "вечные" суборды "Восточного", по которым сработал триггер

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк, недавно ставший основным собственником банка "Восточный", хочет выкупить его бессрочные еврооблигации у держателей.

Банк готов выкупить все находящиеся в обращении бумаги этого выпуска, говорится в его сообщении для инвесторов.

Субординированные еврооблигации на $125 млн были выпущены "Восточным" в ноябре 2013 года, срок погашения по ним наступал в мае 2019 года, но в июне 2017 года банк конвертировал их в "вечные".

По данным НРД, остаточная номинальная стоимость этой бумаги (изначально равнялась $1000) составляет $533,789, соответственно, номинал всего выпуска сейчас равен около $66,7 млн.

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Цена выкупа, согласно сообщению Совкомбанка, составляет $330, премия за раннее согласие (дедлайн по нему наступает 24 мая) - $30. Предложение действует до 3 июня, итоги выкупа планируется подвести 7 июня.

Таким образом, всего на выкуп Совкомбанк может потратить максимум $45 млн с учетом премии за раннее участие. Если же не учитывать евробонды на $10,3 млн, которые принадлежат самому "Восточному" и его структурам, затраты на выкуп не превысят $41,3 млн.

Совкомбанк в начале апреля 2021 года объявил о закрытии сделки по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Тогда же Совкомбанк заявил о намерении внести в капитал "Восточного" 7 млрд рублей из собственных средств.

В конце апреля ЦБ РФ уведомил о срабатывании триггера по субординированным облигациям банка "Восточный".

Как говорилось в сообщении Банка России, значение норматива достаточности базового капитала "Восточного" опустилось ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2021 года занял девятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 36-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк банк Восточный

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