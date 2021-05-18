Аргентина запретила экспорт говядины на месяц для сдерживания цен

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины ограничивает экспорт говядины - одного из основных товаров страны - в попытке сдержать неуклонный рост цен на внутреннем рынке.

Как следует из заявления министерства промышленного развития страны, президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил объединению экспортеров мяса, что в течение 30 дней им будет запрещено продавать продукцию за рубеж. За этот период правительство намерено разработать комплекс чрезвычайных мер для сектора.

"Президент выразил озабоченность в связи с устойчивым ростом внутренних цен на говядину в последние несколько месяцев", - говорится в заявлении, которое приводит Bloomberg. Агентство отмечает, что инфляция в Аргентине приближается к 50% в годовом выражении.

На встрече с экспортерами также обсуждались шаги по ограничению спекулятивных практик и уклонения от уплаты налогов. Некоторые из этих мер планируется принять в ближайшие дни.

По словам Фернандеса, 30-дневный период запрета на экспорт может быть сокращен, если введенные меры приведут к позитивным результатам.

Экспорт говядины из Аргентины резко увеличивался в последние четыре года и достиг рекордного уровня в январе-феврале 2021 года, согласно данным торговой группы Ciccra.