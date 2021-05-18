Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:41Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 634 457+564 525

Аргентина запретила экспорт говядины на месяц для сдерживания цен

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины ограничивает экспорт говядины - одного из основных товаров страны - в попытке сдержать неуклонный рост цен на внутреннем рынке.

Как следует из заявления министерства промышленного развития страны, президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил объединению экспортеров мяса, что в течение 30 дней им будет запрещено продавать продукцию за рубеж. За этот период правительство намерено разработать комплекс чрезвычайных мер для сектора.

В миреПрезидент Аргентины заявил, что "Спутник V" защитил его от тяжелой формы COVID-19Читать подробнее

"Президент выразил озабоченность в связи с устойчивым ростом внутренних цен на говядину в последние несколько месяцев", - говорится в заявлении, которое приводит Bloomberg. Агентство отмечает, что инфляция в Аргентине приближается к 50% в годовом выражении.

На встрече с экспортерами также обсуждались шаги по ограничению спекулятивных практик и уклонения от уплаты налогов. Некоторые из этих мер планируется принять в ближайшие дни.

По словам Фернандеса, 30-дневный период запрета на экспорт может быть сокращен, если введенные меры приведут к позитивным результатам.

Экспорт говядины из Аргентины резко увеличивался в последние четыре года и достиг рекордного уровня в январе-феврале 2021 года, согласно данным торговой группы Ciccra.

Аргентина

Новости по теме

Новости

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Поставщики уведомили, что ожидают повышения цен на чай в РФ

Минцифры подготовит концепцию доступа к данным из госсистем для бизнеса

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Госдума рассмотрит законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

Намеченный на лето Давосский форум перенесен на 2022 год

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

Новак заявил, что украинцы переплачивают по 30% стоимости газа из-за политических игр

Новак заявил, что украинцы переплачивают по 30% стоимости газа из-за политических игр

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Уход Гейтса из совета директоров Microsoft связали с расследованием его романа с сотрудницей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');