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Белоруссия повысила тариф на транзит нефти с 1 февраля на 6,6%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что с 1 февраля 2021 года повысило тариф на транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории республики на 6,6%.

Министерство объяснило, что в прошлом году транзит нефти был существенно ниже запланированных объемов, что сказалось на выручке ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Также на бизнесе компании негативно отразилось введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.

В августе 2020 года "Гомельтранснефть Дружба" предложил внепланово повысить тарифы, но Москв на это не согласилось, напомнили в МАРТ. Для компенсации недополученных доходов в целом за 2020 год "Гомельтранснефть Дружба" предложил повысить в 2021 году тарифы на транзит нефти на 24,5 %.

22 января источник "Интерфакса" сообщил, что антимонопольные ведомства двух стран договорились, что этот тариф будет повышен с 1 февраля на 6,7%. По его сведениям, Минск собирался его повысить на 24,5%, но в результате переговоров удалось договориться о мене значительном повышении.

О намерении повысить тариф белорусская сторона уведомила Москву в ноябре. Объясняя причины этого решения, в Минске называли недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из России в связи с соглашением ОПЕК+, а также затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода "Дружба", которая должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан" для снижения стоимости транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки нефтеперерабатывающих заводов с моря.

Белоруссия МАРТ ФАС Минск Дружба ОПЕК

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