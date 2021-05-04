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РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - РФ ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы выступил Минсельхоз РФ в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Ограничение экспорта предложено "в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен".

С ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры, отмечал Минсельхоз.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году.

Кроме того, для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен Минсельхоз планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.

По данным Союза экспортеров зерна, самым крупным покупателем российской гречихи в этом сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 21 апреля 2021 года) стал Китай - 26,2 тыс. тонн. На втором месте Латвия, куда было поставлено 14,3 тыс. тонн гречихи. Тройку лидеров замыкает Украина - 13,2 тыс. тонн. Кроме того, 9,8 тыс. тонн было поставлено в Литву, 8,5 тыс. тонн - в Японию.

В 2020 году РФ собрала 893 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году.

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