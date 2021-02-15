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Экспорт гречихи из РФ активизировался в последние месяцы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт гречихи из РФ в последние месяцы активизировался, цены трейдеров выше, чем у переработчиков. Это следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Как сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директор ИКАР Ирина Глазунова, если с июля 2019 года по январь 2020 года за рубеж было отправлено 29,3 тыс. тонн гречихи, то за аналогичный период 2020/2021 сельхозгода экспорт, по предварительным данным, вырос до 55 тыс. тонн. Причем более 30 тыс. тонн было вывезено за два месяца - за декабрь 2020 - январь 2021 года.

По словам Глазуновой, основными покупателями российской гречихи стали Украина, Латвия, Литва, Китай, Польша, Япония и ряд других стран.

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По данным ИКАР, цены на гречиху в последние месяцы сохраняют тенденцию к росту. Накануне начала текущего крупяного сезона (сентябрь 2020 года) стартовые цены на нее в регионах-производителях формировались на уровне 28-30 тыс. рублей за тонну. В настоящее время цены спроса крупозаводов составляют преимущественно 39-40 тыс. рублей.

"В то же время более высокие цены за гречиху готовы предлагать экспортеры – в пределах 41-42 тыс. рублей за тонну или даже выше. Производители гречневой крупы не имеют возможности конкурировать с экспортерами за сырье, исходя из конъюнктуры рынка гречки. В связи с этим поступление гречихи в переработку происходит невысокими темпами", - сообщила Глазунова.

Вместе с тем производители гречневой крупы возлагают надежды на активизацию предложения со стороны сельхозпроизводителей накануне начала посевной кампании и на снижение цен.

По данным Росстата, РФ в 2020 году увеличила сбор гречихи до 893 тыс. тонн с 786 тыс. тонн в 2019 году.

Минсельхоз Институт конъюнктуры аграрного рынка ИКАР

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