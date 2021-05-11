Союз экспортеров зерна счел преувеличенными сообщения о росте цен на пшеницу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU Союз экспортеров зерна считает сильно преувеличенными сообщения о существенном росте цен на пшеницу в РФ за время майских праздников.

"С 1 по 10 мая закупочные цены на зерно меняли только два экспортера, так что сообщения о росте внутренних цен сильно преувеличены", - говорится в сообщении союза. По его данным, в одном случае рост был небольшой - с 14,7 тыс. до 14,9 тыс. рублей за тонну (без НДС), в другом увеличение было более выраженным: с 14,3 тыс. до 14,8 тыс. рублей за тонну пшеницы с содержанием протеина 12,5% (цены указаны за 4 и 11 мая соответственно).

По данным союза, в апреле было вывезено втрое меньше зерна, чем за аналогичный месяц прошлого года - 1,6 млн тонн против 4,6 млн тонн, из них 0,8 млн тонн пшеницы против 3,6 млн тонн соответственно. Это ожидаемо с учетом текущего размера пошлины, считает председатель правления союза Эдуард Зернин, чье мнение приводится в сообщении. С 1 по 10 мая вывезли 0,5 млн тонн зерна, из них 0,25 млн тонн пшеницы, что существенно меньше объемов год назад: 1,17 млн и 0,75 млн тонн соответственно.

Союз также сообщил, что цена пшеницы на Чикагской бирже снизилась с $282,5 до $272,89 за тонну (по ценам открытия на понедельник и вторник), а реальная цена платежеспособного спроса на базисе FOB сейчас составляет не выше $260 за тонну.

"Что касается внутренних цен, то они могут повышаться только локально, и то в случае, если кому-то из экспортеров надо будет срочно выполнить контракт", - говорится в сообщении.

Во вторник аналитическая компания "СовЭкон" сообщила, что экспортные цены на российскую пшеницу (с содержанием протеина 12,5%) выросли за майские каникулы (за последние две недели) на $21, до $274 за тонну.

Кроме того, со второй половины апреля начали оживляться экспортеры в портах. Некоторые после паузы возобновили закупки, цены спроса уверенно растут, отмечала компания. К концу прошлой недели цены выросли более чем на 3% по сравнению с показателем на конец апреля, до 15,6 тыс. рублей за тонну. Эксперты "СовЭкона" ожидают заметного роста спроса со стороны внутренних потребителей, запасы у которых, весьма вероятно, низки.

По данным Росстата, на которые ссылается "СовЭкон", на 1 апреля запасы у переработчиков составляли 5,3 млн тонн - это на 27% меньше прошлогоднего уровня и в целом рекордно низкий показатель за последние годы. В то же время запасы зерна у сельхозпроизводителей выросли на 38% год к году, до 8,5 млн тонн. Общий объем запасов оказался немного выше, чем в прошлом году: 13,8 млн тонн против 13,4 млн тонн.

Краткосрочно эксперты "СовЭкона" ожидают продолжения роста на российском зерновом рынке.