ЦБ в 2020 г. протестировал 3 сервиса, связанные с рынком цифровых валют

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк в рамках регулятивной "песочницы" в 2020 году тестировал семь сервисов, три их них были посвящены рынку цифровых валют, следует из годового отчета, опубликованного на сайте регулятора.

Регулятивная "песочница" Банка России - это механизм для пилотирования, моделирования процессов новых финансовых сервисов и технологий в изолированной среде, требующих изменения правового регулирования.

Как следует из отчета регулятора, с момента запуска регулятивной "песочницы" в апреле 2018 г. в ЦБ РФ поступило 70 заявок от банков, финтех-компаний на пилотирование финансовых сервисов. В течение 2020 г. было отобрано для проведения пилотирования семь сервисов, три из них были связаны с рынком цифровых валют. Так, ЦБ тестировал сервис коллективного майнинга цифровых валют, платежный сервис с использованием цифровой валюты и сервис для инвестиций в цифровую валюту.

В случае успешного завершения пилотирования Банк России утверждает "дорожную карту" по созданию правовых условий для внедрения сервиса. Инициировать пилотирование в регулятивной "песочнице" может любая организация, разработавшая или планирующая использовать инновационный финансовый сервис или технологию. Для этого компании-инициатору необходимо подать заявку в Банк России.

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявлял, что прописанное в законе о цифровых финансовых активах определение цифровой валюты необходимо уточнить и прописать всю разновидность цифровых валют - криптовалюты, стейблкойны, цифровой рубль ЦБ.

В российском законе о ЦФА цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе. Эти данные могут приниматься или предлагаются в качестве средства платежа, которое не должно являться денежной единицей РФ или иностранного государства. При этом российские компании и резиденты РФ не вправе принимать цифровую валюту как средство платежа за услуги и товары. Несмотря на этот запрет, поправки в КоАП, которые бы вводили ответственность за данное нарушение, в Госдуму пока не внесены. Минфин предлагал административный штраф в размере от 20 до 200 тыс. рублей за незаконный прием цифровой валюты в качестве оплаты (встречного предоставления).

Уже после принятия закона о ЦФА, в октябре прошлого года, ЦБ РФ запустил общественные консультации по теме внедрения в РФ цифрового рубля. Регулятор предлагает дополнить две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.

До 1 июня 2021 года ЦБ планирует обсудить концепцию цифрового рубля с рынком, затем приступит к его тестированию. В свою очередь ряд депутатов Госдумы высказывались за модернизацию закона о цифровых финансовых активах.