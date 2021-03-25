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В Думе призвали законодательно разграничить разные виды цифровых валют

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прописанное в законе о цифровых финансовых активах определение цифровой валюты необходимо уточнить, прописать всю разновидность цифровых валют - криптовалюты, стейблкойны, цифровой рубль ЦБ, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы в законе прописали понятие цифровых валют, но при этом имели в виду криптовалюты. То определение, которое дано по цифровым валютам, на мой взгляд, здесь надо поменять позицию, поскольку цифровая валюта ЦБ - это тоже цифровая валюта, должна быть разновидность цифровых валют", - сказал он в ходе форума FinNEXT 2021.

По словам главы комитета, одно определение должно касаться цифровых валют, другое обеспеченных цифровых валют, привязанных к фиатным (т.е. выпускаемых государством) деньгам.

В российском законе о ЦФА цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе. Эти данные могут приниматься или предлагаются в качестве средства платежа, которое не должно являться денежной единицей РФ или иностранного государства.

При этом российские компании и резиденты РФ не вправе принимать цифровую валюту как средство платежа за услуги и товары. Несмотря на этот запрет, поправки в КоАП, которые бы вводили ответственность за данное нарушение, в Госдуму пока не внесены. Минфин предлагал административный штраф в размере от 20 до 200 тыс. рублей за незаконный прием цифровой валюты в качестве оплаты (встречного предоставления).

Уже после принятия закона о ЦФА, в октябре прошлого года Центральный банк РФ запустил общественные консультации по теме внедрения в РФ цифрового рубля. Регулятор предлагает дополнить две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки, которые будут работать в информационной системе ЦБ. Не исключается введение комиссии за переводы и лимит на конвертацию средств клиентов банков в цифровую валюту.

До 1 июня 2021 года ЦБ планирует обсудить концепцию цифрового рубля с рынком, затем приступит к его тестированию.

Анатолий Аксаков Госдума ЦБ РФ

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