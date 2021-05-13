Биткойн упал в цене

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 15,29%, до 46,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk на 13 мая.

Биткойн находится на уровне $ 47,7 за штуку в 03:14 (по московскому времени).

Стоимость криптовалюты продолжает падать. С чем это связано пока неизвестно.

Биткойн – пиринговая платёжная система. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение. Эти журналы называются блокчейнами.