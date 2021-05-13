Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:29Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Биткойн упал в цене

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 15,29%, до 46,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk на 13 мая.

Биткойн находится на уровне $ 47,7 за штуку в 03:14 (по московскому времени).

Стоимость криптовалюты продолжает падать. С чем это связано пока неизвестно.

Биткойн – пиринговая платёжная система. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение. Эти журналы называются блокчейнами.

биткоин

Новости по теме

Новости

Депутаты согласились лишить граждан права не принимать новую квартиру с недостатками

Привитым от COVID предложили начислять бонусы у авиакомпаний и в такси

Премьер РФ объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей

Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');