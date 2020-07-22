Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума после более чем двухлетнего обсуждения приняла в окончательном, третьем чтении закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте.

Документ (N419059-7) был внесен в нижнюю палату парламента сенаторами и депутатами в марте 2018 года и был существенно доработан парламентариями с привлечением экспертов, представителей ЦБ РФ, ФСБ и профильных министерств.

Принятый закон разграничивает понятие "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". ЦФА - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

Цифровая валюта - совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые при этом не являются средством платежа в РФ и по нему отсутствуют обязанные лица.

В пояснительных материалах к закону говорится, что ключевое отличие ЦФА от цифровых валют это то, что в отношении ЦФА всегда существует обязанное лицо, в отношении цифровой валюты обязанного лица нет. ЦФА, как разновидность цифрового права, является объектом гражданских прав и в этой связи выступает законным объектом гражданско-правовых сделок. Цифровая валюта объектом гражданского права прямо не признана.

При этом в ряде случае, например, в рамках антиотмывочного законодательства, закона о банкротстве или противодействии коррупции криптовалюту (цифровую валюту, если говорить в терминах законопроекта) предложено считать имуществом. То есть на криптовалюту можно будет наложить взыскание.

ЦФА могут быть объектом сделок купли-продажи, обмена ЦФА одного вида на другой, ЦФА можно передать в залог. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа, то есть по аналогии с иностранной валютой в РФ: купить и продать можно, а рассчитываться нельзя. Купля-продажа, выпуск и учет ЦФА будут проводиться в рамках специальных информационных систем, которые сами по себе и их оператор должны соответствовать определенным требованиям. Вести реестр будет ЦБ РФ.

Так, оператор должен быть зарегистрирован в РФ, размер его уставного капитала на день подачи ходатайства должен составлять не менее 50 млн рублей. Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица. Лица, имеющие право на выпуск ЦФА - индивидуальные предприниматели и юридические лица. Приобретатели - любые лица (включая граждан). В законопроекте прописывается возможность ограничения по видам цифровых финансовых активов и по сумме приобретения для неквалифицированных инвесторов, точные параметры в этой части пропишет ЦБ.

Выпуск цифровых финансовых активов должен сопровождаться публикацией документов о лице, выпускающем ЦФА, характеристиках ЦФА, условиях их выпуска, возможности использования обеспечения.

Закон уточняет, что оператор информационной системы, в рамках которой выпущен ЦФА, обязан предоставлять информацию об активах по требованию суда; в рамках расследования дел об отмывании доходов, полученных преступным путем; ЦБ, налоговым органам, другим органам и должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности; по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении обладателя таких активов.

Вопросы оборота цифровой валюты кратко прописаны в статье 14 закона. Уточняется, что в РФ запрещается распространение информации о продаже или покупке цифровой валюты в качестве оплаты за товары, работы, услуги. При этом речь идет только о криптобиржах, которые работают с использованием национальных доменных зон, информационные системы и аппаратные комплексы которых также размещены на территории РФ.

Ранее глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов пояснял, что планируется разрешить владение в РФ криптовалютой, но только в случае, если она выпущена на иностранных площадках. Выпуск криптовалюты в России будет запрещен. "Вопрос в том, чтобы прежде всего криптовалюта не использовалась в качестве средства платежа. Купить на территории РФ в каких-либо конторах криптовалюту будет невозможно", - пояснял глава департамента.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.