Квартальная выручка Norwegian Cruise упала почти на 100%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сократила чистый убыток, однако зафиксировал падение выручки на 99,8%. Квартальные показатели круизного оператора оказались хуже прогнозов рынка.

Чистый убыток Norwegian Cruise Line в январе-марте составил $1,37 млрд, или $4,16 в расчете на акцию, по сравнению с $1,88 млрд, или $8,8 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток вырос до $2,03 на акцию с $0,99 на акцию.

Выручка Norwegian упала до $3,1 млн по сравнению с $1,25 млрд годом ранее, что объясняется полной приостановкой рейсов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $2,02 на акцию при выручке в $11,2 млн.

В то же время Norwegian указывает на "весьма позитивные" тенденции в сфере бронирования круизов на 2022 год благодаря высокому отложенному спросу.

Компания продолжает вести диалог с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) с целью возобновления морских круизов из портов США, говорится в пресс-релизе.

Месяц назад Norwegian представила CDC план возобновления плавания с 4 июля. Компания собирается обслуживать только пассажиров, привившихся от коронавируса, а также проведет обязательную вакцинацию экипажей. Также она введет жесткие протоколы охраны здоровья и безопасности.

Котировки акций Norwegian в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг падают на 5,2%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 15,9% и составляет сейчас около $11 млрд.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами - Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами (вместимостью свыше 59 тысяч человек) и до пандемии планировал расширение флота.