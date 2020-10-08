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Власти Сингапура разрешат "круизы в никуда"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Сингапура разрешат резидентам страны отправляться в круизы без остановок в других странах в попытке оживить отрасль, пострадавшую из-за пандемии коронавируса, пишет Financial Times.

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Пилотные круизы, операторами которых будут Genting Cruise Lines и Royal Caribbean, запустят в ноябре при максимальной загруженности в 50%. Поездки будут доступны только резидентам Сингапура.

До посадки на лайнер пассажиры и члены экипажа должны будут сдать тест на коронавирус, а на борту будет необходимо носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

По словам главы туристического управления Сингапура Кейт Тан, запуск подобных круизов является "важной возможностью для круизных операторов полностью пересмотреть опыт проведения круизов, чтобы снова завоевать доверие пассажиров".

Сингапур

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