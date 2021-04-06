Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

Компания Norwegian Cruise Line задумала возобновить круизы из США в июле

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский круизный оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщил, что направил письмо в Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Diseas Control and Prevention, CDC) с планом по возобновлению морских круизов из портов США с 4 июля.

Компания собирается обслуживать только пассажиров, привившихся от коронавируса, а также проведет обязательную вакцинацию экипажей. Также она введет жесткие протоколы охраны здоровья и безопасности.

В Norwegian рассчитывают, что требование обязательной вакцинации устранит необходимость в выполнении комплекса обязательных условий, утвержденных CDC для выхода в море, в том числе тестовые круизы для получения сертификата с разрешением проводить круизы в условиях пандемии.

Как и другие крупные круизные компании, Norwegian, которая приостановила круизные операции до конца июня, не выполняла рейсов на территории США с начала вспышки коронавируса в прошлом году.

Котировки акций Norwegian взлетели на 7,2% по итогам торгов в понедельник. Также подорожали акции конкурирующих Carnival Corp. и Royal Caribbean Group.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами - Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами (вместимостью около 60 тыс. человек) и до пандемии планировал расширение флота.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

8
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 27 января 2020 года – 06 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Norwegian Cruise Line США CDC коронавирус

Новости по теме

Новости

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели

Источник узнал о краткой встрече Лаврова и Керри в Дели
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 131,7 млн, число жертв - 2,86 млн

МИД РФ предупредил о последствиях санкций против властей Мьянмы

Что случилось этой ночью: вторник, 6 апреля

США решили ввести санкции против турецкой оборонной структуры

Джонсон обсудил с Зеленским "дестабилизирующую военную активность" РФ

Госдеп США выразил обеспокоенность передвижением войск РФ у границ Украины

Госдеп США выразил обеспокоенность передвижением войск РФ у границ Украины

Что произошло за день: понедельник, 5 апреля

Эрдоган пока не нашел необходимости выходить из конвенции Монтрё

Эрдоган пока не нашел необходимости выходить из конвенции Монтрё

Привившийся президент Аргентины легко переносит COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');