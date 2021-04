Компания Norwegian Cruise Line задумала возобновить круизы из США в июле

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский круизный оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщил, что направил письмо в Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Diseas Control and Prevention, CDC) с планом по возобновлению морских круизов из портов США с 4 июля.

Компания собирается обслуживать только пассажиров, привившихся от коронавируса, а также проведет обязательную вакцинацию экипажей. Также она введет жесткие протоколы охраны здоровья и безопасности.

В Norwegian рассчитывают, что требование обязательной вакцинации устранит необходимость в выполнении комплекса обязательных условий, утвержденных CDC для выхода в море, в том числе тестовые круизы для получения сертификата с разрешением проводить круизы в условиях пандемии.

Как и другие крупные круизные компании, Norwegian, которая приостановила круизные операции до конца июня, не выполняла рейсов на территории США с начала вспышки коронавируса в прошлом году.

Котировки акций Norwegian взлетели на 7,2% по итогам торгов в понедельник. Также подорожали акции конкурирующих Carnival Corp. и Royal Caribbean Group.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами - Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами (вместимостью около 60 тыс. человек) и до пандемии планировал расширение флота.