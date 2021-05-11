Квартальная прибыль TCS Group выросла на 57%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в I квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 57% - до 14,2 млрд рублей по сравнению с 9 млрд рублей прибыли в январе-марте 2020 года.

Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли в I квартале 2021 года на 52% - до 13,7 млрд рублей.

Группа также подтвердила прежний прогноз по финансовым показателям за весь 2021 год.

TCS прогнозирует чистую прибыль в 2021 году в размере не менее 55 млрд рублей (44,2 млрд рублей чистой прибыли в 2020 году), прирост чистого кредитного портфеля - свыше 30% (+14,4% в 2020 году). Стоимость риска в 2021 году, по прогнозам, снизится до 7-8% с 10% в прошлом году. Стоимость фондирования ожидается на уровне около 3-4%, доля некредитных доходов - более 40% от общей выручки.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

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