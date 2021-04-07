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Олег Тиньков останется крупнейшим акционером TCS Group

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков намерен остаться крупнейшим акционером TCS Group.

"Я хочу вас заверить, что планирую оставаться крупнейшим акционером TCS долгое время и не планирую продавать акции. Я люблю компанию, люблю то, что мы делаем. Есть еще много целей, которые мы планируем достичь. Я надеюсь, что как можно больше инвесторов будут с нами и увидят результаты", - заявил Тиньков в ходе презентации новой стратегии группы.

TCS Group в рамках новой стратегии до 2023 года прогнозирует среднегодовой рост чистой прибыли более чем на 20%, ждет ее в 2023 году на уровне 75 млрд рублей ($1 млрд), следует из презентации группы. ROE до 2023 года прогнозируется на уровне свыше 30% ежегодно.

Группа в рамках новой стратегии ожидает роста числа активных клиентов до более чем 16,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что TCS Group в 2021 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до не менее 55 млрд рублей с 44,2 млрд рублей по итогам 2020 года. Рост чистого кредитного портфеля в 2021 году ожидается свыше 30% (14,4% в 2020 году). Стоимость риска в 2021 году, по прогнозам, снизится до 7-8% с 10% в прошлом году. Стоимость фондирования ожидается на уровне около 3-4%, доля некредитных доходов - более 40% от общей выручки.

Траст семьи Тинькова с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group.

Олег Тиньков TCS Group

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