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"Тинькофф" получил контроль в разработчике приложения "Кошелек"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" приобрела контрольную долю в ООО "Бесконтакт" - разработчике приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ритейлеров - "Кошелек". Сделку закрыли 29 апреля, сообщила TCS Group. Ее условия не раскрываются.

Предполагается, что команда "Кошелька", включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.

"Текущая стратегия по развитию компании сохранится, платформа останется открытой и независимой для привлечения новых пользователей к услугам всех банков-участников сервиса "Кошелек Pay", - отмечается в сообщении.

"Кошелек" - это агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. Количество оцифрованных карт превышает 300 млн, количество пользователей приложения - свыше 20 млн человек. Разработчик приложения - компания "Бесконтакт", она создана в 2012 году в рамках корпоративного инвестиционного фонда i-Free.

Бесконтакт Кошелек TCS Group Тинькофф Кирилл Горыня Филипп Шубин

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