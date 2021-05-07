"Газпром" и Минэнерго назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до 7 кубических метров в час, говорится в комментарии "Газпром межрегионгаза" (МРГ).

Поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию предусматривают, что до 2023 года в газифицированных населенных пунктах дома без газа должны быть подключены к газопроводу без оплаты со стороны граждан. Дома должны быть расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов, также необходимо будет подать соответствующую заявку.

МРГ обращает внимание, что "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.

В среднем такой мощности достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров, то есть для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения, отметили в МРГ. "Однако площадь дома не является критерием для подключения", - заявили в компании.

Телеграм-канал Минэнерго РФ также привел цитату министра энергетики Николая Шульгинова: "Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации "дорожной картой" определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров для физических лиц".