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"Газпром" и Минэнерго назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до 7 кубических метров в час, говорится в комментарии "Газпром межрегионгаза" (МРГ).

Поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию предусматривают, что до 2023 года в газифицированных населенных пунктах дома без газа должны быть подключены к газопроводу без оплаты со стороны граждан. Дома должны быть расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов, также необходимо будет подать соответствующую заявку.

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МРГ обращает внимание, что "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.

В среднем такой мощности достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров, то есть для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения, отметили в МРГ. "Однако площадь дома не является критерием для подключения", - заявили в компании.

Телеграм-канал Минэнерго РФ также привел цитату министра энергетики Николая Шульгинова: "Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации "дорожной картой" определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров для физических лиц".

Газпром межрегионгаз Минэнерго РФ Николай Шульгинов Владимир Путин

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