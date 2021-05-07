Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:39Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 655 853+455 321

Нефть Brent подорожала до $68,49 после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $68,49 после снижения цен накануне
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после снижения по итогам предыдущих торгов.

Угроза появления новых штаммов коронавируса в Индии омрачает настроения участников рынка, однако некоторую поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, пишет S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $68,49 за баррель, что на $0,4 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,87 (1,3%) - до $68,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,1 за баррель, что на $0,39 (0,6%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,92 (1,4%) - до $64,71 за баррель.

Подъем нефтяного рынка ограничен на фоне второй волны пандемии коронавируса в Индии. Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

В миреПочти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской ОлимпиадыПочти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской ОлимпиадыЧитать подробнее

"Ситуация в Индии по-прежнему оказывает серьезное давление на нефтяные цены", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

Тем не менее некоторую поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в пятницу 0,09%.

нефть

Новости по теме

Новости

Рубль утром слабо корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов

Европейские рынки акций показали смешанную динамику в четверг

В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи

Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group

Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group

Минцифры и Росреестр опробуют обмен данными для электронной ипотеки

Минцифры и Росреестр опробуют обмен данными для электронной ипотеки

Банк России сократил годовой убыток втрое

Банк России сократил годовой убыток втрое

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли к "доковидному" 2019 году на 17,4%

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли к "доковидному" 2019 году на 17,4%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');