Нефть Brent подорожала до $68,49 после снижения цен накануне

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после снижения по итогам предыдущих торгов.

Угроза появления новых штаммов коронавируса в Индии омрачает настроения участников рынка, однако некоторую поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, пишет S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $68,49 за баррель, что на $0,4 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,87 (1,3%) - до $68,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,1 за баррель, что на $0,39 (0,6%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,92 (1,4%) - до $64,71 за баррель.

Подъем нефтяного рынка ограничен на фоне второй волны пандемии коронавируса в Индии. Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

"Ситуация в Индии по-прежнему оказывает серьезное давление на нефтяные цены", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

Тем не менее некоторую поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в пятницу 0,09%.