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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
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Индия перевалила за 21 миллион случаев COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Индии во второй раз с начала пандемии количество выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 превысило 400 тысяч. Всего с начала пандемии в Индии подтверждено 21 077 410 случаев коронавирусной инфекции.

Рубеж в 20 млн случаев заражения коронавирусом Индия преодолела только 4 мая.

По данным Минздрава страны на 6 мая, за минувшие сутки выявили 412 262 заразившихся коронавирусом, сообщает Times of India. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 мая - 401 993 новых заболевших за сутки.

По количеству выявленных случаев заражения Индия находится на втором месте в мире после США, где их зафиксировано больше 33,3 миллиона.

За сутки в Индии умерли 3 980 заболевших. Всего с начала пандемии умерли 230 168 человек с коронавирусной инфекцией.

Потребность в медицинском кислороде в стране, по данным правительства, по сравнению с апрелем выросла в семь раз, сообщает АР. Чиновники пытаются наладить дополнительное производство медицинского кислорода внутри страны, а также договорились о перевозке сжиженного кислорода морем из Бахрейна и Кувейта. АР отмечает, что у большинства больниц в Индии нет собственных мощностей по производству кислорода, и они получают сжиженный кислород в баллонах, о дефиците такого кислорода на местах сообщается с конца апреля.

Глава Минздрава Индии Харш Вардхан заверил, что кислорода в стране достаточно, но есть проблемы с его транспортировкой.

США, Великобритания, Германия и другие страны на прошлой неделе начали отправлять в Индию лекарства, наборы для тестов и другие грузы медицинского назначения. Как сообщает ВВС, ко 2 мая только в международный аэропорт Дели прибыло 25 рейсов с 300 тоннами медицинских грузов, однако большая часть этих грузов несколько дней провела на складах аэропорта. В правительстве Индии 4 мая заявили, что никаких задержек с распределением и доставкой международной помощи нет, но чиновники и врачи на местах жаловались ВВС, что ничего не получают.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 06 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Индия коронавирус Минздрав

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