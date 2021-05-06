Индия перевалила за 21 миллион случаев COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Индии во второй раз с начала пандемии количество выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 превысило 400 тысяч. Всего с начала пандемии в Индии подтверждено 21 077 410 случаев коронавирусной инфекции.

Рубеж в 20 млн случаев заражения коронавирусом Индия преодолела только 4 мая.

По данным Минздрава страны на 6 мая, за минувшие сутки выявили 412 262 заразившихся коронавирусом, сообщает Times of India. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 мая - 401 993 новых заболевших за сутки.

По количеству выявленных случаев заражения Индия находится на втором месте в мире после США, где их зафиксировано больше 33,3 миллиона.

За сутки в Индии умерли 3 980 заболевших. Всего с начала пандемии умерли 230 168 человек с коронавирусной инфекцией.

Потребность в медицинском кислороде в стране, по данным правительства, по сравнению с апрелем выросла в семь раз, сообщает АР. Чиновники пытаются наладить дополнительное производство медицинского кислорода внутри страны, а также договорились о перевозке сжиженного кислорода морем из Бахрейна и Кувейта. АР отмечает, что у большинства больниц в Индии нет собственных мощностей по производству кислорода, и они получают сжиженный кислород в баллонах, о дефиците такого кислорода на местах сообщается с конца апреля.

Глава Минздрава Индии Харш Вардхан заверил, что кислорода в стране достаточно, но есть проблемы с его транспортировкой.

США, Великобритания, Германия и другие страны на прошлой неделе начали отправлять в Индию лекарства, наборы для тестов и другие грузы медицинского назначения. Как сообщает ВВС, ко 2 мая только в международный аэропорт Дели прибыло 25 рейсов с 300 тоннами медицинских грузов, однако большая часть этих грузов несколько дней провела на складах аэропорта. В правительстве Индии 4 мая заявили, что никаких задержек с распределением и доставкой международной помощи нет, но чиновники и врачи на местах жаловались ВВС, что ничего не получают.