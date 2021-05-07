Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Торговый квартал Гиндза в Токио Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на утро пятницы уже более 190 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить перенесенные на лето нынешнего года Олимпийские игры в Токио, сообщается на сайте Change.org.

"Мы требуем отмены Олимпийских игр в Токио, чтобы защитить наше здоровье и наши жизни", - говорится в петиции, адресованной главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, главе Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамае Марукава, главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.

"Принимая во внимание нынешние обстоятельства, маловероятно, что Олимпийские игры в Токио могут быть безопасными", - подчеркивается в ней.

Организатор акции Кендзи Уцуномия, юрист, который несколько раз баллотировался на пост губернатора Токио, написал на своем сайте: "Мы решительно призываем к предотвращению распространения коронавируса и защите жизней и средств к существованию, используем имеющиеся ресурсы, чтобы остановить Олимпийские игры".

В Токио, Осаке и ряде других регионов Японии действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на текущий год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.