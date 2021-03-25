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Сменился председатель правления Тинькофф банка

Сменился председатель правления Тинькофф банка
Станислав Близнюк
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председателем правления Тинькофф банка вместо Оливера Хьюза станет Станислав Близнюк, возглавляющий сейчас совет директоров кредитной организации, говорится в сообщении материнской TCS Group.

Хьюз останется главным исполнительным директором (CEO) TCS Group, продолжит отвечать за операционное управление бизнесом группы. Он также вошел в расширенный совет директоров группы.

Близнюк в дополнение к новым обязанностям главы Тинькофф банка сохранит за собой должность директора по развитию бизнеса, отмечается в сообщении.

В апреле 2020 года Близнюк, занимавший тогда пост зампреда правления и директора по развитию бизнеса Тинькофф банка, стал председателем совета директоров кредитной организации вместо основного акционера TCS Group Олега Тинькова.

Предполагается, что Георгий Чесаков сменит Близнюка на посту председателя совета директоров Тинькофф банка. При этом Чесаков продолжит работу в качестве CEO "Тинькофф мобайл".

"В новой роли я смогу уделять больше времени развитию корпоративного управления, а также сосредоточиться на амбициозных стратегических задачах группы. Я вижу в своем назначении на должность исполнительного директора (совета директоров группы - ИФ) прекрасную возможность наладить эффективное взаимодействие между расширенным составом совета директоров TCS Group Holding и менеджментом", - заявил Хьюз, слова которого приводятся в сообщении.

Все назначения утверждены органами управления группы 25 марта 2021 года и вступают в силу с этой даты. Кандидатура Близнюка одобрена Банком России.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Тинькова, владеющий 35,1%.

Тинькофф банк по итогам 2020 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Тинькофф банк Оливер Хьюз Станислав Близнюк TCS Group Олег Тиньков

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