Тиньков заявил, что группе "Тинькофф" пора думать о международном бизнесе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Группе "Тинькофф" с ее капитализацией уже пора задуматься о развитии зарубежного бизнеса, она изучает разные возможности, заявил основной владелец группы Олег Тиньков.

"С такой капитализацией, с таким капиталом уже, наверно, имеет смысл думать про то, чтобы пойти куда-то за пределы России", - сказал Тиньков в ходе прямого эфира в Clubhouse.

"Думаем (о выходе на зарубежные рынки - ИФ), смотрим. Наверно, пора... Наша капитализация - исторический день - $12 млрд превысила", - добавил бизнесмен.

Он отметил, что так или иначе в Европе TCS Group присутствует через свои инвестиции в проект выходцев из "Тинькофф банка" - Vivid Money. "В общем и целом мы, можно сказать, уже в Европе есть как-то, но мы еще смотрим на другие рынки. Потому что помимо Европы существуют еще (другие страны - ИФ), Земля большая", - сказал он.

По его словам, группа также смотрит на то, как вывести брокерский бизнес на рынок Казахстана. "Казахстан - интересный рынок, маленький, правда, но интересный. Думаем. Нужно думать только, как туда правильно зайти, потому что все эти страны, бывшие СНГ, они непростые. Думаем, интересно, Казахстан, наверно, будет самой интересной из всех стран. Именно для инвестиций, для "Тинькофф инвестиций", для брокерского бизнеса", - добавил Тиньков.

Говоря о развитии финтех-проектов, он отметил, что группа смотрит на пример Китая. "Мы, безусловно, смотрим на Китай, потому что больше, по сути, смотреть-то не на что, если брать так называемый финтех. Кстати, США там последнее время зашевелись. (. . .) А Европа - это, конечно, полный провал, включая Англию, по финтеху", - заявил он.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.