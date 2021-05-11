Китай решил ограничить импорт СПГ из Австралии на фоне торговой напряженности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая потребовали от некоторых импортеров сжиженного природного газа (СПГ) отказаться от закупок новых партий у Австралии в следующем году на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, соответствующие устные распоряжения от правительственных чиновников получили по крайней мере две из менее крупных компаний, импортирующих СПГ в Китай.

Более крупные государственные импортеры, которые осуществляют порядка 90% закупок, не получали никаких указаний и планируют продолжить покупать австралийский СПГ, сообщили Bloomberg трейдеры, знакомые с этим вопросом. Это означает, что воздействие на импорт может быть ограниченным, отмечает агентство.

Согласно данным BloombergNEF, на долю менее крупных покупателей СПГ в Китае приходится около 11% от общего объема импорта страны. Оставшуюся часть обеспечивают крупные государственные фирмы – China National Offshore Oil Corp., China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co.

На импорт целого ряда сырьевых товаров из Австралии Китай ввел таможенные пошлины или ограничения в последние годы в условиях роста напряженности в торговых отношениях между двумя странами, особенно на фоне требований австралийских властей о расследовании из-за распространения коронавируса.

Китай закупает более 40% всего необходимого стране сжиженного газа у Австралии, являющейся одним из крупнейших его поставщиков. Как показывают данные о перемещении морских судов, собранные Bloomberg, пока нет никаких признаков того, что поставки перенаправляются. В прошлом году Австралия поставила в Китай СПГ на сумму 13 млрд австралийских долларов ($10 млрд) – объем, который будет непросто заменить в случае полного запрета на поставки сырья.