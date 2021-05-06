Китай заморозил сотрудничество с Австралией в рамках экономического диалога

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Государственный комитет по делам развития и реформ Китая в четверг объявил о решении с сегодняшнего дня приостановить на неопределенный срок всю деятельность в рамках механизма стратегического экономического диалога между Китаем и Австралией (China-Australia Strategic Economic Dialogue), сообщает агентство "Синьхуа".

Это решение было принято в связи с текущим подходом правительства Австралии к китайско-австралийскому сотрудничеству. В последнее время некоторые представители австралийского правительства приняли меры, которые нарушают нормальный товарообмен и взаимодействие между двумя странами, из-за мышления времен холодной войны и идеологических предубеждений, отмечается в заявлении Госкомитета.

"Заявление КНР о приостановке деятельности в рамках этого диалога указывает на эскалацию политического спора между Китаем и Австралией", - отмечает старший экономист Wood Mackenzie Янтин Чжоу.

По его мнению, такая ситуация продолжит оказывать влияние на сырьевой сектор. В том числе, Австралия не будет поощрять китайские инвестиции в сектор природных ресурсов, а также сохранятся запреты на импорт ряда товаров.

China-Australia Strategic Economic Dialogue был учрежден Госкомитетом по делам развития и реформ Китая и соответствующими ведомствами правительства Австралии. По словам экспертов Wood Mackenzie, он представлял собой "окно для высокопоставленных чиновников двух стран для общения и поиска возможностей для сотрудничества в инфраструктурной сфере, в области энергетики и ресурсов, а также в промышленном и финансовом секторах".

Ранее в мае стало известно, что власти Австралии намерены изучить вопрос о пересмотре договора с китайской компанией Landbridge, которая получила в лизинг порт Дарвин.

Кроме того, в апреле правительство Австралии разорвало соглашение штата Виктория с Китаем в рамках международной торговой инициативы "Один пояс - один путь".