HeadHunter договорилась о покупке Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - HeadHunter Group PLC договорилась о приобретении за 3,5 млрд рублей 100% ООО "Зарплата.ру", которое управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru, говорится в пресс-релизе рекрутинговой компании.

Продавцом ООО выступает Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. Сделка уже одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), закрыть ее стороны планируют до января 2021 года.

Финансировать сделку HH планирует за счет "новых долговых обязательств". В частности, у HH есть неиспользованные кредитные линии в ВТБ и выпуск публичных облигаций, отмечается в пресс-релизе.

Zarplata.ru занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-рекрутинга в ряде регионов Урала и Сибири.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Зарплата.ру" зарегистрирована в Новосибирске в 2014 году.

В сообщении HH говорится, что в 2019 году выручка Zarplata.ru составила 854 млн рублей - это сопоставимо с показателями выручки HeadHunter в ключевых регионах приобретаемого проекта.

"Покупка платформы Zarplata.ru ускорит развитие hh.ru в ключевых стратегических направлениях, таких как рост проникновения в российские регионы, расширение охвата аудитории "синих воротничков" и базы клиентов малого и среднего бизнеса", - говорится в пресс-релизе.

При этом проект продолжит работать как независимая дочерняя компания, а его команда сохранится и будет вовлечена в дальнейшую работу по развитию платформы.

Основным акционером HeadHunter является Elbrus Capital, который через Highworld Investments Limited владеет 37,3% рекрутингового сервиса.

Американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management владеет 14,4% капитала. Goldman Sachs через ELQ Investors VIII Limited принадлежит 13,9%, топ-менеджмент владеет 0,6% акций. Free float составляет 33,8%.

В мае 2019 года HeadHunter провел IPO на Nasdaq, а в конце сентября 2020 года провел вторичный листинг на Мосбирже.

Выручка HH в III квартале 2020 года составила 2,31 млрд рублей, что на 7,7% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Скорректированная EBITDA компании увеличилась год к году на 13,2% - до 1,3 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 56,1%.

Для HeadHunter это будет третья сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 году и приобретения 25% сервиса Skillaz в 2019 году.