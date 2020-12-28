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HeadHunter стал владельцем 100% "Зарплаты.ру"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter Group PLC (HH) стал владельцем 100% ООО "Зарплата.ру", которое управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Рекрутинговый сервис стал владельцем ООО с 25 декабря.

HH объявил о покупке Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей 24 ноября.

Продавцом ООО выступило Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. HH сообщал, что после покупки Zarplata.ru продолжит работать как независимая дочерняя компания.

Zarplata.ru занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-рекрутинга в ряде регионов Урала и Сибири. В 2019 году выручка Zarplata.ru составила 854 млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter в ключевых регионах приобретаемого проекта.

Для HeadHunter это будет третья сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 году и приобретения 25% сервиса Skillaz в 2019 году.

HeadHunter Зарплата.ру Zarplata.ru

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