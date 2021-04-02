HeadHunter отказали в налоговой отсрочке в разгар пандемии COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter Group (HH) в разгар пандемии COVID-19 обращался в ФНС с просьбой об отсрочке уплаты налогов, но получил отказ, говорится в бухгалтерской отчетности компании за 2020 год.

Кроме того, HH не попал "ни под одну инициативу/льготу, предоставленную правительством РФ для компаний, пострадавших от пандемии, в связи с чем никакие льготы компанией не применялись", указано в документе.

Наибольший эффект COVID-19 оказал на бизнес HH во II квартале 2020 года - тогда выручка рекрутингового сервиса упала на 19,3% год к году, а скорректированная EBITDA на 30,7%.

Также компания зафиксировала снижение активности работодателей, обращения работодателей к HH с просьбами о возврате средств по неиспользованным авансам, а также о заморозке оказания услуг, отмечается в бухотчете компании.

В последующие кварталы 2020 года динамика показателей была уже положительной: в III квартале рост выручки составил 7,7% год к году, в IV квартале - 18,5%; рост скорректированной EBITDA составил 13,2% и 13,4%, соответственно.

Усилия HH по нивелированию негативного влияния COVID-19 позволили компании получить показатели финансовой деятельности равные показателям 2019 года, отмечается в материалах HH.

В целом компания охарактеризовала влияние пандемии на свое финансовое положение в 2020 году как незначительное.

По итогам 2021 года HH ожидает роста выручки в диапазоне 37-42% с 8,3 млрд рублей в 2020 году.

Основным акционерами HH является Elbrus Capital, который через Highworld Investments Limited владеет 37,3% рекрутингового сервиса, и Goldman Sachs, ему через ELQ Investors VIII Limited принадлежит 13,9%.

Free float составляет 48,8%.