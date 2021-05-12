Набиуллина констатировала стагнацию рынка НПФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В России стагнирует рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в том числе и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-сессии НАУФОР "Диалог с регулятором".

Она предложила решать эту проблему путем повышения доверия к рынку, введеняе экономических стимулов, в том числе налоговых, а также увеличения числа инструментов для инвестирования.

"НПФ - это такой классический институциональный инвестор, который дает стабилизацию и финансовому рынку, и инвестиционный ресурс для развития экономики, и главное - дает возможность выгодно сберегать людям на старость, на пенсию. Нам нужно думать о будущем этого инструмента", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что рынок стагнирует как в части обязательного пенсионного страхования (ОПС), так и в части негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Среди причин стагнации рынка НПО она назвала отсутствие доверия к НПФ, недостаток экономических стимулов и нехватку инструментов для инвестирования.

"Мы видим несколько причин, почему не развивается индустрия именно НПО. Первое - есть проблема с доверием к НПФ. Мы поэтому активно занимались расчисткой этого рынка, ужесточением требований, введением стресс-тестирования и так далее, что, может быть, не нравится индустрии, но, на мой взгляд, абсолютно необходимо, критично для повышения доверия. Должно пройти некоторое время, чтобы люди поняли, что нести деньги в НПФ - это надежно", - пояснила она.

"Второе - нехватка экономических стимулов. В ИИС они созданы, особенно в ИИС первого типа, достаточно серьезные, а здесь они недостаточно серьезные. (...) Мы с Минфином ведем диалог, я надеюсь, что он будет продуктивным, потому что и правительство, и Минфин показывают заинтересованность в этой индустрии по налоговому стимулированию, здесь нужно это сделать", - отметила глава ЦБ.

"И, конечно, здесь нужно расширять и инвестиционные возможности. Не столько с точки зрения того, что давайте мы позволим более рисковые вложения. На мой взгляд, пенсионные накопления все-таки должны быть достаточно консервативными. Но расширять инвестиционные возможности с точки зрения сроков - это очень важно. Нужно посмотреть еще раз на стимул вознаграждения. Несколько лет назад вносились изменения, но они оказались недостаточными для того, чтобы увеличить горизонт инвестирования для пенсионных накоплений", - пояснила председатель Банка России.

"Часто поднимается вопрос про акции, что НПФ, действительно, мало инвестирует в акции, около 7%, хотя лимит у нас 40% вложений в акции, которые в высшем котировальном списке биржи или в индексах биржи. Есть НПФ, где доля бывает даже чуть больше 20%, но до 40% практически ни у кого не доходит. Есть, где 0%, зависит от многих факторов, индивидуальных особенностей НПФ. Но, на наш взгляд, акции - это неотъемлемая часть инвестиционного портфеля. Это зона роста, которая должна быть. И стресс-тестирование, фидуциарная ответственность, на мой взгляд, не мешают этому. Но должно быть и предложение соответствующих акций. Я думаю, что здесь у нас есть проблемы с предложением акций, чтобы компании были заинтересованы не только в долговом финансировании, но и долевом финансировании, и в инвесторах в лице НПФ по тем критериям, которые должны отвечать НПФ. И это тема для того, чтобы мы в ближайшие месяцы, годы проработали и создали действительно интересный продукт для людей, чтобы они могли сберегать на старость", - считает Набиуллина.

"Но, на мой взгляд, это не значит, что нужно эту тему бросить как неперспективную, нужно развиваться. И, на мой взгляд, мы можем многое сделать, чтобы развивались долгосрочные сбережения, в том числе и в форме ИИС-3", - резюмировала она.