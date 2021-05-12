Рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику индексов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ по итогам торгов в среду показал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов – выросшая нефть компенсировалась откатом индексов акций в США после выхода статистики об ускорении инфляции в апреле, что усилило ожидания сокращения монетарных стимулов Федрезерва; выросшие утром на 4,5% расписки Ozon на новостях об их включении в индексы MSCI к вечеру ушли в "минус".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 654,14 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался выше 3 674 пунктов), индекс РТС - 1 548,02 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 74,35 рубля (+0,24 рубля), доходность 10-летних UST подскочила до 1,686% годовых (+3,8%).

Подорожали акции "Роснефти" (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), "ММК" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), Polymetal (+0,7%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-4,1%), акции ВТБ (-2,4%), расписки Ozon (-2,1%), "Яндекса" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "РусГидро" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -1,8% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексный провайдер MSCI включил расписки Ozon в свои индексы по итогам полугодового пересмотра, что совпало с ожиданиями, хотя под вопросом оставалась оценка foreign inclusion factor (FIF, применительно к российским компаниям - оценка free float), которую использует MSCI для Ozon: прогнозы колебались в диапазоне 0,2-0,35. В итоге FIF составил 0,2. Исходя из FIF 0,2 и веса в MSCI Russia Standard в размере 0,8%, пассивный приток в акции Ozon стратег BCS Global Markets Юлия Голдина оценивает минимум в $104 млн.

Кроме того, MSCI повысила FIF для НЛМК до 0,25, Polymetal до 0,75 и "Московской биржи" до 0,65, что, по оценкам BCS, обеспечит приток в акции этих компаний в $50 млн, $124 млн и $13 млн соответственно. Снижен до 0,65 FIF для "Магнита" (0,0%), что чревато небольшим оттоком из его акций – в размере порядка $18 млн. Все изменения вступят в силу 27 мая после закрытия торгов.

"АЛРОСА" в апреле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $401 млн, что на 12% выше объема продаж в марте ($357 млн).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале дня мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены снижались, но затем нефть начала восстанавливаться и вышла к уровню $70 за баррель Brent.

Данные по индексам потребительских цен в США существенно превзошли ожидания, месячный показатель превысил прогноз в 3-4 раза. Мировые рынки на это отреагировали резким провалом, но затем его скорректировали. Доллар на мировом рынке совершил рывок вверх, хотя негативная статистика по инфляции в США в целом ожидалась. Поддержку нефтяным ценам оказало немного превысившее прогноз снижение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы в среду не показали значительных изменений, получая сдержанную поддержку от подросшей нефти.

Бумаги "Русала" в среду отыгрывали ростом достижение ценами на алюминий в начале недели очередного максимума с апреля 2018 года ($2603 за тонну), а также включение компании в список кандидатов в индекс MSCI 10/40 (во второй половине текущего года). Акции банка "Санкт-Петербург" продолжили повышение на общем оптимизме в отношении эмитента и находятся на максимуме с мая 2017 года. При пробое 77 руб. бумаги столкнулся с сопротивлением в виде пика 2017 года 77,90 руб., что может помешать дальнейшему росту в связи с перекупленностью на основных временных интервалах (дневной, недельный, месячный) и спровоцировать краткосрочную коррекцию.

Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 270 тыс. б/с (до 5,4 млн б/с), но сообщило об ожиданиях дефицита предложения на рынке, несмотря на постепенное наращивание нефтедобычи ОПЕК+. В Европе рынок акций несколько успокоили окончательные данные по инфляции в Германии, которые совпали с прогнозами, а также более сильная, чем ожидалась, статистика по ВВП и промышленному производству Великобритании. Кроме того, Еврокомиссия повысила прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2021 году (с 3,8% до 4,3%) и в 2022 году (с 3,8% до 4,4%). В США отмечается умеренно негативный настрой на фоне вышедших статданных об ускорении потребительской инфляции за апрель, отмечает Кожухова.

Как говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, с утра рынок акций РФ пытался подрасти на фоне отскока европейских индексов и позитивной динамики нефти, но потом индексы растеряли прирост. Слабым выглядел сектор финансов из-за снижения расписок TCS Group и акций Сбербанка. Ухудшение настроений во многом было связано с ожиданиями резкого ускорения инфляции в США и вероятной негативной реакции инвесторов.

Индексный провайдер MSCI включил расписки Ozon в индекс MSCI Russia. Ожидается, что данное событие принесет до $100 млн новых инвестиций в бумаги компании со стороны пассивных индексных фондов.

В Европе вновь слабее всех выглядит сектор технологий, а растут базовые материалы. МЭА отметило слабый рост предложения нефти в сравнении с прогнозируемым восстановлением спроса. Ситуация в Индии и Бразилии, по мнению МЭА, не повлияет на общее восстановление потребления нефти. Вечером поступит отчет Минэнерго США, от которого ждут подтверждения снижения коммерческих запасов нефти.

Статистика по инфляции в США оказала давление на фондовые фьючерсы, а доходность по 10-летним UST резко выросла. Российский рубль и рынок акций почувствовали на себе давление роста доходностей в США. В целом пока нельзя говорить о смене глобального восходящего тренда, но рынкам потребуются очередные заверения представителей ФРС, что текущий всплеск инфляции – это временное явление, а стимулирующая политика будет оставаться сверхмягкой, считает Кочетков.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также называют центральной темой рынков опасения относительно ускорения мировой инфляции. Потребительские цены в США в апреле ускорились на фоне низкой базы прошлого года и роста цен на сырьевые товары в сочетании с восстановлением спроса. Это усиливает опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, но такой эффект будет ограничен после пятничных данных, показавших слабое восстановление рынка труда.

Перебои в работе трубопровода Colonial Pipeline продолжаются, но влияют сильнее на цену бензина, чем на цену нефти. Продолжительные перебои с поставками могут снизить загруженность перерабатывающих заводов США, что, в свою очередь, повлияет уже на нефтяные цены. Однако работа трубопровода постепенно восстанавливается, и проблемы с поставками вряд ли будут существенными. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило свой прогноз на 0,27 млн б/с - теперь ожидается, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,4 млн б/с. Основной негатив для рынка нефти продолжает исходить от ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран и распространения индийского штамма вируса, что ограничит дальнейший рост Brent, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), Европа замедлила рост (индексы CAC 40, DAX, FTSE повысились на 0,2-0,8%), снижаются рынки в США (индекс S&P 500 потерял 1,2% и опустился к 4100 пунктам; Nasdaq упал на 2%).

Потребительские цены в Германии в апреле выросли на 2,1%, как и ожидалось. ВВП Великобритании в I квартале снизился на 1,5% при прогнозах сокращения на 1,6%.

Экономика Евросоюза будет восстанавливаться после кризиса COVID-19 значительно быстрее, чем прогнозировалось ранее, благодаря вакцинации и смягчению профилактических мер, заявил исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Тем временем, в США вышли данные об ускорении инфляции в апреле (потребительские цены выросли на 4,2%, при прогнозах роста на 3,6% с мартовских 2,6%), которая достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет - с сентября 2008 года. Статистика вызвала укрепление доллара на ожиданиях более скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва.

Нефть

На нефтяном рынке цены вернулись к росту, но подъем локально сдерживают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по просу на сырье; цена Brent к 18:50 находилась на $1,4 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $69,66 за баррель (+1,6% и +0,3% во вторник), июньская цена WTI - $66,36 за баррель (+1,7% и +0,6% накануне).

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 270 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с. Прогнозы МЭА по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2,1 млн), запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей (не ожидалось изменений), резервы дистиллятов сократились на 1,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

Трейдеры оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline (основной источник поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США), которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, но рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Кузнецкий" (+31,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+12,2%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+4,4% и +8,3% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,3%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (+3,3%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+3%), банка "Санкт-Петербург" (+2,7% и +10% "префы").

Значительный рост котировок привилегированных акций банка "Санкт-Петербург" в последнее время (бумаги с 19 апреля выросли более чем в 4,5 раза, до 22,89 рубля - прим ИФ) связан с новизной инструмента и поиском рынком его справедливой стоимости, кредитная организация по-прежнему не планирует конвертировать "префы" в обычные акции или менять дивидендную политику по ним, сообщил "Интерфаксу" вице-президент - директор дирекции стратегического развития банка Константин Носков.

Подешевели в среду бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,2%), "Мосэнерго" (-2,5%), ПАО "ОР" (-2%), "Квадры" (-1,9%), АДР HeadHunter (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,3 млрд рублей (из них 15,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,13 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,26 млрд рублей на акции "Норникеля").