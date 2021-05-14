Нефть Brent подешевела до $66,91 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне до минимальных уровней с конца апреля.

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусом, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $66,91 за баррель, что на $0,14 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $2,27 (3,3%) - до $67,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,76 за баррель, что на $0,06 (0,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,26 (3,4%) - до $63,82 за баррель. С начала этой недели WTI подешевела более чем на 2%.

"Рост заболеваемости в Индии, а также в ряде других стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки несет в себе риски для спроса на нефть", - отмечает вице-президент IHS Markit Виктор Шум.

"Однако в целом рынок ждет, что спрос вырастет позднее в текущем году, и поэтому цены, вероятно, будут удерживаться в районе $65-$70 за баррель в случае Brent", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Снижению цен на нефть в четверг способствовало возобновление работы трубопровода компании Colonial Pipeline в США, операции которой подверглись хакерской атаке в прошлые выходные.