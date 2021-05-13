Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 160 млн

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В мире коронавирусом по состоянию на утро четверга заразились 160 450 504 человека, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний на Земле достигло 3 331 258 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 32 814 415 инфицированных COVID-19, зафиксировано 583 684 летальных исхода.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 362 727 против 348 421 сутками ранее. Всего в стране заразились 23 703 665 человек, число скончавшихся составило 258 317 (за последние сутки умерло 4 120 человек).

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 359 397 заболевших, из них умерло 428 034 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 429,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 797 человек, в Индии - 186, в Бразилии - 2 002.