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Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Поставки горючего по топливопроводу Colonial Pipeline, пострадавшего от хакерской атаки, возобновились для всех клиентов, сообщила компания-оператор.

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"Мы можем сообщить, что возобновили работу всей системы трубопроводов и начали поставки на все рынки, которые мы обслуживаем", - говорится в заявлении компании, которое цитируют американские СМИ.

При этом оператор предупредил, что "несколько дней" уйдет на то, чтобы все поставки топлива вернулись в обычный режим.

"Некоторые рынки, которые обслуживает Colonial Pipeline, сталкиваются или будут сталкиваться перебоями в снабжении в течение этого стартового периода", - отмечает компания. Она подчёркивает, что будет стремится поставлять как можно больше топлива, "до тех пор, пока ситуация не нормализуется".

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что трубопровод возобновил работу в полную силу. Он тоже предупредил, что несколько дней уйдет на то, чтобы нормализовать ситуацию с поставками горючего. Он пояснил, что требуется время, чтобы топливо из Техаса достигло восточного побережья страны.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из Техаса на восточное побережье США. В ночь на четверг компания-оператор сообщила, что начинает процесс возобновления работы трубопровода.

Байден ранее заявил, что у США есть веские причины считать, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в России. В Белом доме и ранее предполагали, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

США Colonial Pipeline DarkSide

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