Brent подорожала до $68,18 за баррель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти укорили рост в пятницу и, как отмечает MarketWatch, могут завершить неделю незначительным ростом, хотя ранее ожидалось недельное снижение. Таким образом, повышение нефтяных цен может быть зафиксировано по итогам третьей недели подряд.

К 18:11 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,69%), до $68,18 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,01 (1,58%), до $64,83 за баррель.

С начала текущей недели Brent прибавила 0,2%, WTI - около 0,4%.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене. Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

"Рост заболеваемости в Индии, а также в ряде других стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки несет в себе риски для спроса на нефть, - отмечает сказал Bloomberg вице-президент IHS Markit Виктор Шум. - Однако в целом рынок ждет, что спрос вырастет позднее в текущем году, и поэтому цены, вероятно, будут удерживаться в районе $65-70 за баррель в случае Brent".

Тем временем поставки горючего по топливопроводу Colonial Pipeline, пострадавшего от хакерской атаки, возобновились для всех клиентов, сообщила компания-оператор. Однако для полной нормализации цепочки поставок может потребоваться несколько дней.

На нефтяной рынок на этой неделе также повлияли данные об инфляции в США. Как отмечает S&P Global Platts, инфляционное давление заставило инвесторов фиксировать прибыль, продавая нефтяные фьючерсы. Помимо этого, существуют опасения повышения ставки ФРС, что может снизить аппетит к риску и, потенциально, энергетический спрос в долгосрочной перспективе.