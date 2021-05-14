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Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах из-за COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Японское правительство намерено в пятницу объявить чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19 еще в трех префектурах страны, сообщает агентство Kyodo. Рост числа заражений происходит за несколько месяцев до старта Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

По словам министра по делам восстановления экономики, отвечающего за вопросы борьбы с коронавирусом, Ясутоси Нисимуры, режим чрезвычайной ситуации будет введен в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима с 16 по 31 мая.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга должен официально оформить это решение на заседании целевой группы вечером перед проведением пресс-конференции.

Кроме того, правительство также намерено распространить усиленные меры по борьбе с COVID-19 на три другие префектуры - Гумму, Исикаву и Кумамото.

В шести префектурах страны, включая Токио и Осаку, уже введено чрезвычайное положение: ресторанам предписано воздерживаться от продажи алкоголя и закрываться к 20 часам, а посещаемость концертов и спортивных игр ограничена 5 тыс. человек.

В последние недели число случаев заболевания коронавирусом растет по всей стране. Ежедневное число новых случаев заражения превышает 6000 третий день подряд. За время пандемии в Японии зарегистрировано 667 190 случаев заболевания, скончались 11 249 человек.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

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