Совкомбанк планирует консолидировать 100% "Восточного" в IV квартале

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк, владеющий 88% банка "Восточный", планирует полностью консолидировать эту кредитную организацию в четвертом квартале 2021 года, сообщил журналистам совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Мы консолидируем 100%, там есть определенные этапы сделки, 99% мы рассчитываем консолидировать в третьем квартале, а 100% в четвертом", - сказал Хотимский.

В эту сделку также входит УК "Восточный капитал", 100% которой в декабре 2020 года "Восточный" передал Модульбанку Артема Аветисяна.

"Мы ее приобретаем, мы ее выкупаем у Модульбанка. В рамках общей сделки мы приобретаем компанию, она возвращается к нам, в семью "Восточного", - добавил Хотимский. По его словам, декабрьская сделка была нужна для поддержания капитала "Восточного".

В начале апреля 2021 года Совкомбанк закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Совкомбанк планирует присоединить "Восточный" в первом квартале 2022 года.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 36-е место в этом рэнкинге.