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ТМК пересматривает цены в рамках формульных контрактов из-за подорожания стали

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Цены на продукцию "Трубной металлургической компании" (ТМК) пересматриваются в рамках долгосрочных формульных контрактов. Это позволит компенсировать стремительный рост цен на сталь (является основным сырьем при производстве труб) и положительно отразится на результатах компании во II полугодии, заявил вице-президент ТМК Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Рост цен на сталь - это мировой тренд. Это то, что мы не можем, конечно, контролировать. Тем не менее, мы можем контролировать наши контракты с клиентами. И, как я сказал, да, мы начали повышать цены (в рамках стандартного пересмотра долгосрочных контрактов, привязанных к формуле цены - ИФ) в этом месяце, практически в конце второго квартала. Так что большинство этого повышения отразится на финрезультатах второго полугодия", - сказал он.

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"Мы ожидаем, что в соответствии с формулами цены, заложенными в долгосрочные контракты, увеличение цен на сталь постепенно начнет переноситься на нашу продукцию", - добавил Шматович, слова которого привела пресс-служба компании.

Вице-президент также отметил, что у ТМК около трети - контракты с формульным ценообразованием.

При этом Шматович пояснил в ходе телеконференции, что цены по контрактам без формулы будут согласованы при ближайшем пересмотре цен в соответствии с условиями контрактов.

Рост цен на сталь

По данным Минпромторга, цены на холоднокатаный и горячекатаный прокат выросли более чем на 80-90%, оцинкованный прокат - более чем на 90%, прокат с полимерным покрытием - на 70%. При этом рост стоимости железорудного сырья "оказался самым минимальным".

В конце мая замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов обращал внимание, что рост мировых цен на сталь влечет за собой повышение стоимости металла не только для социально значимых объектов, но и для других отраслей, зависящих от металлургии: "Их огромное количество. Это не только стройка. Автопром, судостроение, авиация, ТЭК, который сейчас тоже начал "вибрировать" и, несмотря на длинные контракты, также получает повышение цены и на трубу большого диаметра, и бесшовные трубы", - сказал Евтухов.

Согласно квартальной отчетности ТМК, выручка российского подразделения компании в январе-марте выросла на 9% во многом из-за роста стоимости реализуемой продукции, следующей за общемировым трендом повышения стоимости сырья. При этом продажи сегмента РФ сократились за квартал на 4%. Себестоимость реализации в I квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24%, до 52,58 млрд рублей.

ТМК Владимир Шматович

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