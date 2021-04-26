"Открытие" ищет "окно" для продажи 9% акций ВТБ с баланса "Траста"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - "Открытие" сосредоточено на поисках "окна" для продажи доли "Траста" в ВТБ, остающийся пакет на балансе группы в очереди, сообщил журналистам глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

В конце 2020 года "Траст" выкупил у "Открытия" 9% ВТБ за 44,58 млрд рублей. Сделка была связана с необходимостью освобождения баланса банка от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендована инвестиционными консультантами. НПФ "Открытие" продолжает владеть порядка 5,7% акций ВТБ.

В конце февраля Задорнов заявил, что НПФ "Открытие" перевел принадлежащие фонду акции ВТБ из стратегического в инвестиционный портфель и при благоприятной ситуации будет продавать их со своего баланса.

"Вы знаете, что у нас внутри группы договоренность, что у нас впереди цель продажи пакета банком "Траст". Поскольку "Траст" приобрел этот пакет у нас в конце прошлого года, то мы изначально договаривались о том, что этот пакет будет прежде всего и продаваться. И поэтому НПФ здесь прежде всего имеет право не первой, а второй "ночи". И мы сейчас сосредоточены на поисках "окна" для "Траста", для продажи этого 9-процентного пакета", - сказал он.

"Траст" рассматривает все варианты реализации 9% акций ВТБ, ограничений для продажи этого пакета весной при хорошей конъюнктуре нет, но точные сроки назвать пока сложно, отмечал ранее глава "Траста" Александр Соколов.