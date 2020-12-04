Передаваемые на баланс "Траста" акции ВТБ могут быть проданы весной

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Акции ВТБ, передаваемые "Открытием" на баланс "Траста", могут быть проданы инвесторам весной 2021 года, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Первого евразийского конгресса.

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что банк "Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ, которыми он владеет напрямую. Это связано с необходимостью освобождения баланса "Открытия" от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендовано инвестиционными консультантами.

Сделка будет совершаться по рыночной стоимости напрямую, без выхода на биржу. "Открытие" напрямую и через связанные структуры владеет 14,8% голосующих акций ВТБ.

И "Открытие", и "Траст" в настоящее время находятся под контролем Центробанка, так что принципиально после передачи акций фактическая структура собственности ВТБ не изменится.

"Мы были в курсе, я постоянно переговоры с председателем Центрального банка на эту тему веду. Дело в том, что Центральный банк не хочет продавать банк "Открытие" с наличием этого пакета, фактически мы банки-конкуренты. В пенсионных фондах эти акции остались, пенсионные фонды и сами могут быть проданы Центральным банком, они тоже вряд ли будут держать их на своем балансе", - сказал Костин.

"Я думаю, что это хорошее движение, потому что в целом договаривались с Центральным банком, что этот пакет есть смысл реализовать на рынке. Есть интерес со стороны пенсионных фондов российских, есть интерес со стороны рынка. И мы этот пакет, скорее всего, будем реализовывать, используя экспертизу и знания ВТБ и дружеский подход ЦБ к этой теме", - добавил он.

"Нас волновало, что инвесторы и акционеры воспринимают это как временное, и все равно все считают, что рано или поздно "Открытие" будет продавать, и это будет "навес", ожидание, что на рынок вывалится некое количество акций. Когда эта тема будет решена, то эта проблема уйдет. Она как-то будет решена - через рынок, либо через какие-то фонды, через стратегических инвесторов. Тем не менее, "навес" исчезнет. Будем работать, но все равно это терпит до весны", - заявил глава ВТБ.

Отвечая на вопрос о сроках возможной продажи акций ВТБ, он заявил: "Я думаю, что весной вполне можно. Маски снимем и продадим".